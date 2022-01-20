BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.