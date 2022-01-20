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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Cem Şan   | 20.01.2022
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamamıştı.

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