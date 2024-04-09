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"Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-22" operasyonlarında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
"Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-22" operasyonları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Eskişehir'de 5, Yalova'da 6, Gaziantep'te 2, Samsun'da 1 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek️." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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