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Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

İlhami Çetin   | 17.03.2022
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu Fotoğraf: İlhami Çetin / AA

Bolu

Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü.

Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.

Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.

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