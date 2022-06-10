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Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi "milli park" oldu

Hamdi Çelikbaş   | 10.06.2022
Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi "milli park" oldu

Ankara

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan "Abant Gölü Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.

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