Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bolu
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.