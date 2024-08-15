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Gündem

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Rahman Topçu, Elif Sarıhan  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.

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