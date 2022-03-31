Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi
Bolu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağaçları devrildi.
Bolu
Zorlu kış şartlarının yaşandığı kentte, ilkbaharla birlikte havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı.
Toprağın yumuşamasından dolayı kuvvetli rüzgara dayanamayan Aladağ ve Sarıalan bölgesindeki onlarca çam ağacı devrildi.
Yol güzergahlarındaki ağaçlar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.