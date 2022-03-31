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Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi

Bolu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 31.03.2022
Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Zorlu kış şartlarının yaşandığı kentte, ilkbaharla birlikte havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı.

Toprağın yumuşamasından dolayı kuvvetli rüzgara dayanamayan Aladağ ve Sarıalan bölgesindeki onlarca çam ağacı devrildi.

Yol güzergahlarındaki ağaçlar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

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