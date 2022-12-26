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Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller Milli Parkı, Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz, İsmail Kabasakal   | 26.12.2022
Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Bolu

Kentte etkili olan yağışın ardından Gölcük'te kar kalınlığı 5, Yedigöller'de 10 santimetre oldu, Abant'ta ise 20 santimetreyi geçti.

Sezonu açanKartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Yapay karlamayla birlikte merkezdeki pistlerde kar kalınlığı yer yer 35 santimetreye yaklaştı.

Kar yağışı, Yeniçağa ilçesinde de aralıklarla sürüyor.

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