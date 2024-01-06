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Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Yusuf Soykan Bal  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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