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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi.
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Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Cankut Taşdan   | 01.08.2022
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları ile PKK/KCK terör örgütüne 2015'te katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl içinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristlerin sayısı 63’e ulaştı.

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Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
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