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Gündem

Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor

Bolu ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer   | 08.12.2022
Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu'da Sağlık, Sümer, Köroğlu, Aşağı ve Yukarısoku, Beşkavaklar, Borazanlar, Kılıçarslan ve Alpagut mahallelerinde sabah saatlerinde sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Düzce

Düzce kent merkezinde de sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı D-100 İstanbul-Ankara kara yolu Çoban, Öztürkler ve Kervan kavşakları ile Anadolu Otoyolu Düzce geçişi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte sisin etkisini öğle saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.

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