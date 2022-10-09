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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur etkisini gösteriyor.

Murat Ataseven, Cem Ali Kuş   | 09.10.2022
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor Fotoğraf: Murat Ataseven - AA

Düzce

Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yolun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde dikkatli seyrediyor.

Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde yarına kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

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