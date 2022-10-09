Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur etkisini gösteriyor.
Düzce
Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, yolun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde dikkatli seyrediyor.
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde yarına kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.