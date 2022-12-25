Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor.
Düzce
Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Güzergahta yavaş ve kontrollü ilerleyen sürücüler, sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.
Trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere ikazlarda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.