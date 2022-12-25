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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor.

Cem Ali Kuş, Murat Ataseven   | 25.12.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Güzergahta yavaş ve kontrollü ilerleyen sürücüler, sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere ikazlarda bulunuyor.

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