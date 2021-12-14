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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği yavaşlattı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 14.12.2021
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği yavaşlattı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu, görüş mesafesi azaldı.

Sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarılan sürücüler, trafikte yavaş seyretti.

Güzergahta görevli trafik ekipleri de sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafelerini korumalarını istedi.

Sağanak, kent merkezinde de etkili oluyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın kent genelinde perşembe gününe kadar süreceğini, daha sonra kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

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