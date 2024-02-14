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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Güzergah boyunca sağanak etkili olurken Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de görüldü.

Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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