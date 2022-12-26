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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 26.12.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu Dağı'nda dün başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Güzergahta yavaş ve dikkatli seyreden sürücüler, sis lambalarıyla devamlı uyarılıyor.

Denetimlerini artıran trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücüleri uyarıyor.

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