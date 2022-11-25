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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 25.11.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Kentte dün gece başlayan sağanak, Bolu Dağı'nın Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Güzergahta yer yer sis de etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.

Sis lambalarıyla dikkatli olmaları sağlanan sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Öte yandan, sağanak, kent merkezinde de aralıklarla etkili oluyor.

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