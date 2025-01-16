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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

Zafer Göder, Murat Ataseven  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu

Kara yolunun Bolu geçişinde Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Düzce kesiminde de sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

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