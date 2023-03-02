Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu
Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sağanağın da etkili olduğu bölgede Karayolları ekipleri, sürücüleri uyardı.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda ikazda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.