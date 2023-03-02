Dolar
18.89
Euro
20.12
Altın
1,833.31
ETH/USDT
1,646.50
BTC/USDT
23,450.00
BIST 100
5,322.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 02.03.2023
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede Karayolları ekipleri, sürücüleri uyardı.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda ikazda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Tekirdağ açıklarında arabalı feribottaki araçlarda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki ikinci büyük depremin yıkıcı etkisi kamerada
İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet