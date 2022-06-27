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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Murat Ataseven   | 27.06.2022
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu

Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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