Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Düzce
Bölgede etkili olan sis ve sağanak, kara yolunun Düzce geçişinde görüş mesafesini azalttı.
⚠️ Sürücüler takip mesafesini korumalı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 20, 2023
⚠️ Hız yapılmamalı
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü https://t.co/RNPnnFihCG pic.twitter.com/jcQTBUceiI
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Bakacak, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle yolda dikkatli ilerliyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.