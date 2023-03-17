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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Murat Ataseven, Zafer Göder  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce/Bolu

Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Bolu kesiminde ise Elmalık, Seymenler, Abant Kavşağı ve Köroğlu mevkilerinde sis görülüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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