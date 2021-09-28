Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Bölgede Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.
Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.