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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Cem Ali Kuş   | 24.02.2022
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Düzce


Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, polis de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.

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