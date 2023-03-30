Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor
İstanbul'dan Anadolu'ya geçişte kullanılan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.
Bolu
Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde dün başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bölgede karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Bölgede görevli trafik ekipleri, sürücüleri, kış lastiği takmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.