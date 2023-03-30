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İstanbul'dan Anadolu'ya geçişte kullanılan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar etkili oluyor.
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Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

İstanbul'dan Anadolu'ya geçişte kullanılan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

Bolu

Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde dün başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bölgede karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede görevli trafik ekipleri, sürücüleri, kış lastiği takmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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