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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 10.03.2022
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Bölgede kar yağışı, üç gündür aralıklarla devam ediyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.


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