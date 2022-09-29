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Gündem

Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis, görüşü olumsuz etkiledi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 29.09.2022
Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve tabelalarla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarı.

Sis, kent merkezinde de etkili oldu.

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