Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla
Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca kara araçlarıyla müdahale edildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Bodrum'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar ve ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmaları helikopterle görüntülendi.
Sabahın ilk ışıklarıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezinin pistinden havalanan yangın söndürme helikopteri, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisinde soğutma çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi de helikopterin yaptığı çalışma ile bölgede diğer hava ve kara araçlarıyla gerçekleştirilen mücadeleyi havadan görüntüledi.
Görüntülerde, çok sayıda uçak ve helikopterle havadan, arazöz ve orman işçilerinin karadan söndürme ve soğutma çalışmaları yer aldı.
Öte yandan, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 100 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.