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Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bölgede taşınabilir nitelikteki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Durmuş Genç  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında, bölgedeki bazı "tiny house" olarak nitelendirilen taşınabilir evler zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye yakın bazı taşınabilir nitelikteki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


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