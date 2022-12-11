Bodrum'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Muğla
Meteorolojik uyarı yapılan ilçede, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buldu.
Rüzgarın etkisiyle oluşan güçlü dalgalar, sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Balıkçılar denize açılamadı.
Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplanırken aralıklarla yağmurun da görüldüğü ilçede, rüzgarın gece yarısından, yağışlı havanın da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.