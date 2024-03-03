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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Ali Ballı  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla

Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nden geçen ve yeni döşendiği öğrenilen içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle oluşan çukura giren bir araç güçlükle kurtarıldı. Çevredeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışmalarına başladı.

Öte yandan patlamanın ardından bölgede yaşananlar dronla görüntülendi.

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