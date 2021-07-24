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Bodrum'da helikopterli trafik denetimini AA ekibi havadan görüntüledi

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tatilcilerin Kurban Bayramı dönüşünde oluşturdukları trafik yoğunluğu, polis helikopteriyle denetlendi.

Ali Ballı   | 24.07.2021
Bodrum'da helikopterli trafik denetimini AA ekibi havadan görüntüledi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası dönüşlerde yaşanan yoğunluk dolayısıyla bölgedeki trafik denetimlerini artırdı.

Milas-Bodrum Havaalanı'ndan havalanan polis helikopteriyle, Milas-Bodrum kara yolu ile ilçenin tüm güzergahlarındaki trafik akışı havadan takip edildi.

Trafik sıkışıklığına kavşaklarda bekleyen trafik ekiplerince müdahale edildi.

Denetimler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmesini sağlamak, sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek ve il genelinde olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yoğun çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bayram tatili süresince polisin 165, jandarmanın ise 58 trafik ekibiyle gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

Bayram tatili boyunca il genelindeki araç giriş sayılarıyla ilgili de bilgi verilen açıklamada, 7 gün içerisinde Marmaris'e 113 bin 988, Bodrum'a 80 bin 593, Fethiye'ye 138 bin 572 olmak üzere toplam 333 bin 153 aracın giriş yaptığı kaydedildi.

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