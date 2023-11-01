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Gündem

Bitlis'teki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Şener Toktaş  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Bitlis'teki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün, Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş telsiz, akü, ses kayıt cihazı, ayakkabı, kablo, pil, fener, ilaç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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