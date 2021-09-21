Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.
Bitlis
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Saka köyüne operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ile 773 adet mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.