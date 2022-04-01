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Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, nisan ayına girilmesine rağmen ekiplerin köy yollarında karla mücadelesi devam ediyor.

Şener Toktaş   | 01.04.2022
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele Fotoğraf: Şener Toktaş - Anadolu Ajansı

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aşan merkeze bağlı Yücebaş köyünün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarına katılan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, yaptığı açıklamada, kentte mart ayında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların 10 şantiyedeki 50 iş makinesi ve 75 personelle sürdüğünü dile getiren Aşit, "Mart ayında son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Fazla kar yağdı ama operatörlerimiz yılmadan gecesini gündüzünü katarak bu mücadeleyi devam ettirdi. İnşallah yüzümüzün akıyla kapalı olan son 2 köy yolunu da hafta sonuna kadar açacağız." dedi. 

Bugüne kadar 3 bin 700 köy yolunda 26 bin 181 kilometre karla mücadele çalışması yaptıklarını kaydeden Aşit, bunun büyük bir külfet olduğunu belirtti.

Aşit, "Bugüne kadar 700 bin litreye yakın yakıt harcandı. Tabi ki bunun maddi olarak külfeti çok büyük. Devletimiz sağ olsun. Devletimiz ve milletimizle bu işin üstesinden geleceğiz. Havaların güzel olmasıyla birkaç güne kadar karla mücadele çalışmalarımızı sonlandıracağız." diye konuştu.


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