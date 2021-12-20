Dolar
17.82
Euro
20.12
Altın
1,795.75
ETH/USDT
3,823.10
BTC/USDT
46,030.00
BIST 100
1,954.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis'te sabah okula giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 minibüsteki 20 öğrenci, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Şener Toktaş   | 20.12.2021
Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında öğrencileri taşıyan 2 minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, minibüslerde mahsur kalan 20 öğrenciyi kurtardı.

Ekipler, minibüslere zincir takarak yola devam edebilmelerini sağladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi
Trakya illeri Kovid-19 vaka yoğunluğunda en çok artan 10 il arasında

Benzer haberler

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı

Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi

Çam Dağı'nda kar ve sis güzelliği

Çam Dağı'nda kar ve sis güzelliği
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli
Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı