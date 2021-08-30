Dolar
8.38
Euro
9.89
Altın
1,810.55
ETH/USDT
3,306.20
BTC/USDT
48,388.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenliyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde konuşuyor
logo
Gündem

Bingöl'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rıdvan Korkulutaş   | 30.08.2021
Bingöl'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınına Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip ve vatandaşların desteğiyle müdahalede bulunuluyor.

Sarıtosun köyündeki yangının kontrol altına alınması için 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla 24 saati aşkın süredir müdahale devam ediyor.

2 yangın söndürme helikopteri çalışmalara destek veriyor

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Helikopterler Kığı Özlüce Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediliyor. Dün, ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
Türkiye'de 19 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
Türkiye AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi
DSÖ ve UNICEF'ten 'Avrupa ve Orta Asya'da tüm okullar açık kalsın' çağrısı

Benzer haberler

Bingöl'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bingöl'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü Antalya'da 13 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

Marmaris ve Datça'daki yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı

Marmaris ve Datça'daki yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı
Oğluyla telefon konuşması duygulandıran orman işçisi, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Oğluyla telefon konuşması duygulandıran orman işçisi, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti