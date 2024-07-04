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Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.

Rüştü Nesip Çiftçi, Rıdvan Korkulutaş  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Rüştü Nesip Çiftçi/AA

Bingöl

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

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