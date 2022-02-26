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Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yoluna çığ düştü

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yoluna iki ayrı noktada çığ düştü.

Metin Dere   | 26.02.2022
Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yoluna çığ düştü

Bingöl

Karlıova'nın Kızılçubuk köyü yakınlarında minibüsün geçtiği anda düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Araçtaki yolcuların küreklerle müdahalesiyle yol kardan temizlendi.

Minibüsün, aynı güzergahta ikinci kez çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı öğrenildi.

Bir süre kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.


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