Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri bulundu
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında gerçekleştirdiği çalışmada bir sığınak tespit etti.
Sığınakta yapılan aramada muhtelif yaşam malzemeleri, üç pil bloğu, dijital saat, kazma ve elektrik kablosu ele geçirildi.
Malzemeler imha edilirken sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
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