Bingöl'de sağanak, sel ve heyelana neden oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak etkili oldu.
Bingöl
İlçede sağanak sonrası Karlıova-Yedisu karayolunda heyelan, Sarıkuşak köyünde ise sel meydana geldi.
Araçların mahsur kaldığı bölgeye Özel İdare ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.