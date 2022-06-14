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Gündem

Bingöl'de sağanak, sel ve heyelana neden oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak etkili oldu.

Bülent Temiz   | 14.06.2022
Bingöl'de sağanak, sel ve heyelana neden oldu

Bingöl

İlçede sağanak sonrası Karlıova-Yedisu karayolunda heyelan, Sarıkuşak köyünde ise sel meydana geldi.

Araçların mahsur kaldığı bölgeye Özel İdare ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

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