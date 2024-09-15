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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ahmet Dengeşik  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl

Doğanca köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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