Bingöl'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Bingöl
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, bir şirkete ait minibüs, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Şehitköy mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 9 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.