Bingöl'de kar yağışı Karlıova'yı beyaza bürüdü
Bingöl'ün Karlıova ile Solhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl
İlçelerde aralıklarda devam eden sağanak, kar yağışına dönüştü.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Karlıova ilçesi beyaza büründü.
Solhan ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Karlıova'da yaşayan vatandaşlardan Kadir Uzun, bu yıl aracının kış lastiklerini değiştirmeyeceğini belirterek, "Bu sene kışımız güzeldi ama bahara geldik kar yine başladı. Kış lastiklerini halen çıkarmadık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.