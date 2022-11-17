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Bingöl'de kar etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, kar nedeniyle beyaza büründü.

Bülent Temiz   | 17.11.2022
Bingöl'de kar etkili oldu Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

Yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. İlçe merkezinde ise beyaz örtüyle sonbahar renklerinin bütünleşmesi görüntülendi.

Karayolları ekipleri, şehirler arası yollarda kar küreme aracıyla çalışma yürüttü.

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