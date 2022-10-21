Bingöl'de 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesindeki narkoterör operasyonunda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama yapıldı.
Aramada, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram kubar esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.