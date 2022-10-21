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Bingöl'de 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki narkoterör operasyonunda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Rıdvan Korkulutaş   | 21.10.2022
Bingöl'de 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama yapıldı.

Aramada, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram kubar esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi.

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