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Binalarda ısı yalıtım standardı iklim koşullarına göre güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, iklim koşulları dikkate alınarak güncellenen "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ" kapsamında, yalıtım standartlarının sınıflandırılması 6 bölgeye çıkarıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Binalarda ısı yalıtım standardı iklim koşullarına göre güncellendi

Ankara

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek tebliğde, binalarda uygulanacak yalıtım kalınlıkları yeniden belirlendi. Buna göre, Türkiye'yi 4 ısı bölgesine ayırarak belirlenen yalıtım kalınlıkları, 6 ısı bölgesi olarak detaylandırıldı.

Yalıtım uygulamalarında kalınlıkların, yapının bulunduğu iklime ve şartlara özel olması sağlandı.

Tebliğe uygun inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarının yüzde 25 azalmasına imkan verilecek. Böylece, her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji ile Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanacak.

Ayrıca bu binalar sayesinde, doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımının da önüne geçilecek.

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