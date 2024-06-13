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Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Zeki Ceyhan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik

Göksu Nehri'nin yakınlarındaki Camicedit Mahallesi'nde kavak ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Bilecik Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

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