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Bilecik'te çöplük alanda yangın çıktı

Bilecik'te ormanlık bölgeye yakın çöplük alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan müdahale başlatıldı.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Bilecik'te çöplük alanda yangın çıktı

Bilecik

Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışma sürüyor.

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