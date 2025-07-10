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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik

Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Taşınburnu mevkisi yakınlarındaki tarımsal arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Alevler, tarlanın yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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