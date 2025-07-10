Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bilecik
Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Taşınburnu mevkisi yakınlarındaki tarımsal arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Alevler, tarlanın yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.