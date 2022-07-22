BİK Genel Müdürü Erkılınç: BİK, özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecek
Istanbul
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, basın çalışanlarının sosyoekonomik standartlarının yükseltilmesinin, ülke sathında yerleşen demokratik ve özgürlükçü iklimi daha da besleyeceğine inandığını belirtti.
Erkılınç, mesajında, demokratik toplumların en önemli güvencesi haline gelen basın sektörünün, kendini sürekli yenileyen ve etkinliğini her geçen gün artıran yapısıyla özgürlüklerin teminatı olma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü bildirdi.
Kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesinde medyanın üstlendiği görevi devam ettirmesinin Türkiye için hayati önem taşıdığını belirten Erkılınç, "2000'li yılların başından itibaren ülkemizde ifade özgürlüğünün önündeki engellerin teker teker kaldırılmasıyla birlikte basın camiası, çok sesli, objektif ve bağımsız hüviyetini yeniden kazanmaya başlamıştır." ifadesini kullandı.
Erkılınç, bugün her türlü fikir ve görüşün görsel, yazılı ve dijital tüm mecralarda özgürce ifade edilebilmesinin ülke için büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu kaydetti.
Türkiye'deki basın hayatının çok sesli ve objektif yapısının dijital mecraların çeşitlenmesiyle birlikte kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan dezenformasyonlarla hedef alındığına dikkati çeken Erkılınç, tüm dezenformasyon çabalarının aslında doğrudan basının itibarına yapıldığını vurguladı.
"BİK, özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecek"
Bu saldırıların, doğru ve gerçek bilgiyi ilkeli ve objektif olarak okurlarına sunan medya mensupları sayesinde bertaraf edildiğinin altını çizen Erkılınç, "Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olan BİK'in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecektir." değerlendirmesini yaptı.
Tüm dünyayı etkileyen geleneksel medyadan dijitale geçiş sürecinde BİK'in birinci önceliğinin, yeni teknolojilerle birlikte yaşanan mecra değişiminin getirecekleri ve bu olağanüstü dönüşüme uyumun sağlanması olduğunu belirten Erkılınç, "Basın çalışanlarının sosyoekonomik standartlarının yükseltilmesinin, ülkemiz sathında yerleşen demokratik ve özgürlükçü iklimi daha da besleyeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Basın Bayramı'nızı kutluyor, Basın Ahlak Esasları'na uygun, insan haklarına saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışıyla mesaisini sürdüren tüm medya çalışanlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.